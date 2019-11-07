ГБР расследует поставки оборудования для ВМФ России украинскими предприятиями

Фото: ГБР расследует поставки оборудования для ВМФ России (dbr.gov.ua)

Предприниматели вступили в сговор с таможенниками и планировали вывезти оборудования в Россию

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили схему вывоза продукции двойного назначения в Военно-морской флот (ВМФ) России украинскими предприятиями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, бывшие работники предприятия в городе Мелитополь, которое производило и экспортировало продукцию в Россию, наладили схему поставки продукции двойного назначения в ВМФ России и создали ряд фирм-"прокладок" на территории Украины и РФ.

Сообщается, что предприниматели вступили в сговор с таможенниками и планировали вывезти изготовленное оборудование под видом товаров гражданского использования без надлежащего таможенного оформления и контроля.

ГБР провели ряд обысков в помещениях Государственной таможенной службы, по месту расположения производственных помещений и офисов субъектов хозяйствования, а также по месту жительства предпринимателей. Следователи изьяли оборудование и техническую документацию.

Следователи ГБР открыли производство по квалификациям "нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" и "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

Напомним, глава ГБР Роман Труба заявил, что начато объявления подозрений и объявлено подозрения пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины, которые ответственны за закупку бракованных бронежилетов.

Также РБК-Украина сообщало, что следователи ГБР сообщили о подозрении в мошенничестве сотруднику Службы безопасности Украины и бывшему полицейскому.