В ГБР рассекретили материалы дела о миллионной взятке при закупках масок в ВСУ

Государственное бюро расследований рассекретило материалы дела о миллионной взятке при закупках масок в Вооруженных силах Украины. В частности, было обнародовано видео разговоров фигурантов дела, на котором обсуждалась передача взятки и возможность "откатов" при дальнейших закупках.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В частности, видео содержит:

разговор работника Государственной инспекции энергетического надзора Украины с директором общества при передаче первой части неправомерной выгоды в сумме 400 тысяч гривен;

разговор руководителя одного из управлений Командование медицинских сил ВСУ с предпринимателем общества по содействию взаимоотношений с Минобороны;

договоренность работника Государственной инспекции энергетического надзора Украины с директором общества о возможности "откатов" на других закупках.

Также в Госбюро сообщили, что 23 августа суд избрал меру пресечения троим фигурантам дела:

начальнику управления командования медсил ВСУ - содержание под стражей или залог 13 млн гривен;

командиру роты медицинской службы одной из бригад ВСУ - содержание под стражей или залог 3 млн 177 тысяч гривен;

представителю Государственной инспекции энергетического надзора Украины - содержание под стражей или залог 230 тысяч гривен.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители разоблачили схему в ВСУ, по которой от предпринимателя требовали за поставку масок для нужд военных, взятку в размере 1 млн гривен.

По данному факту в Минобороны начали внутреннее расследование.