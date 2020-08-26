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В ГБР рассекретили материалы дела о миллионной взятке при закупках масок в ВСУ

Автор: Игорь Литвиненко

Государственное бюро расследований рассекретило материалы дела о миллионной взятке при закупках масок в Вооруженных силах Украины. В частности, было обнародовано видео разговоров фигурантов дела, на котором обсуждалась передача взятки и возможность "откатов" при дальнейших закупках.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В частности, видео содержит:

  • разговор работника Государственной инспекции энергетического надзора Украины с директором общества при передаче первой части неправомерной выгоды в сумме 400 тысяч гривен;
  • разговор руководителя одного из управлений Командование медицинских сил ВСУ с предпринимателем общества по содействию взаимоотношений с Минобороны;
  • договоренность работника Государственной инспекции энергетического надзора Украины с директором общества о возможности "откатов" на других закупках.

Также в Госбюро сообщили, что 23 августа суд избрал меру пресечения троим фигурантам дела:

  • начальнику управления командования медсил ВСУ - содержание под стражей или залог 13 млн гривен;
  • командиру роты медицинской службы одной из бригад ВСУ - содержание под стражей или залог 3 млн 177 тысяч гривен;
  • представителю Государственной инспекции энергетического надзора Украины - содержание под стражей или залог 230 тысяч гривен.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители разоблачили схему в ВСУ, по которой от предпринимателя требовали за поставку масок для нужд военных, взятку в размере 1 млн гривен.

По данному факту в Минобороны начали внутреннее расследование.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраинывзяткамаскаГБР