В ДБР розсекретили матеріали справи про мільйонний хабар при закупівлі масок в ЗСУ
Київ, Середа 26 серпня 2020 16:30
Державне бюро розслідувань розсекретило матеріали справи про
мільйонної хабарі при закупівлі масок у Збройних силах України. Зокрема, було оприлюднено відео розмов фігурантів справи, на якому обговорювалася передача хабара і можливість "відкатів" при подальших закупівлях.
Про це
повідомили у прес-службі ДБР.
зокрема, відео містить:
розмова працівника Державної інспекції з енергетичного нагляду України з директором товариства при передачі першої частини неправомірної вигоди у сумі 400 тисяч гривень;
розмова керівника одного з управлінь Командування медичних сил ЗСУ з підприємцем товариства по сприянню взаємин з Міноборони;
домовленість працівника Державної інспекції з енергетичного нагляду України з директором товариства про можливості "відкатів" на інших закупівлі
Також в Держбюро повідомили, що 23 серпня суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи:
начальнику управління командування медсил ВСУ - утримання під вартою або заставу 13 млн гривень;
командиру роти медичної служби однієї з бригад ВСУ - утримання під вартою або заставу 3 млн 177 тисяч гривень;
представнику Державної інспекції з енергетичного нагляду України - утримання під вартою або заставу 230 тисяч гривень
Нагадаємо,
минулого тижня правоохоронці викрили схему в ЗСУ, за якої вимагали від підприємця за поставку масок для потреб військових, хабар у розмірі 1 млн гривень.
За даним фактом Міноборони розпочали внутрішнє розслідування.