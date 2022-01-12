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ГБР рассчитывает, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину

Новина українською →
Киев, Среда 12 января 2022 20:08
ГБР рассчитывает, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину Фото: Петр Порошенко, пятый президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по "угольному" делу могут избрать 17 января. В этот день Порошенко должен вернуться в Украину после зарубежных визитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Как пояснили в ГБР, меру пресечения пятому президенту до сих пор не избрали, поскольку он уклонился от явки в Печерский районный суд.

"По информации СМИ, пятый президент планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возврата, в том числе избрание меры пресечения", - говорится в заявлении бюро.

Если Порошенко уклонится от явки в суд, как объясняют в ГБР, это может стать основанием для применения наиболее суровой меры пресечения.

Напомним, в декабре Порошенко объявили подозрение в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" из-за поставок угля из ОРДЛО.

В начале января суд арестовал все имущество Порошенко.

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Петр Порошенко ГБР
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