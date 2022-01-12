ГБР рассчитывает, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину
Меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по "угольному" делу могут избрать 17 января. В этот день Порошенко должен вернуться в Украину после зарубежных визитов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Как пояснили в ГБР, меру пресечения пятому президенту до сих пор не избрали, поскольку он уклонился от явки в Печерский районный суд.
"По информации СМИ, пятый президент планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возврата, в том числе избрание меры пресечения", - говорится в заявлении бюро.
Если Порошенко уклонится от явки в суд, как объясняют в ГБР, это может стать основанием для применения наиболее суровой меры пресечения.
Напомним, в декабре Порошенко объявили подозрение в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" из-за поставок угля из ОРДЛО.
В начале января суд арестовал все имущество Порошенко.