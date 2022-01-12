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ДБР розраховує, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення в Україну

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Київ, Середа 12 січня 2022 20:08
ДБР розраховує, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення в Україну Фото: Петро Порошенко, п'ятий президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку по "вугільній" справі можуть обрати 17 січня. Цього дня Порошенко повинен повернутися в Україну після закордонних візитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Як пояснили в ДБР, запобіжний захід п'ятому президенту досі не обрали, оскільки він ухилився від явки до Печерського районного суду.

"За інформацією ЗМІ, п’ятий президент планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу", - йдеться в заяві бюро.

Якщо Порошенко ухилиться від явки до суду, як пояснюють в ДБР, це може стати підставою для застосування найбільш суворого запобіжного заходу.

Нагадаємо, в грудні Порошенку оголосили підозру в державній зраді і сприянні терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР" через постачання вугілля з ОРДЛО.

На початку січня суд наклав арешт на усе майно Порошенка.

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Петро Порошенко ДБР
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