ГБР в ходе следствия забрало оборудование у ракетчиков. Бюро обвинили в подрыве обороны

Следователи Госбюро расследований изъяли СВЧ-приборы для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в воинской части под Киевом. В Вооруженных силах заявляют о попытке подорвать систему противовоздушной обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что 1 июля в зенитную ракетную бригаду (воинская часть А2860) пришли следователи ГБР и на основании решения суда составили протокол осмотра и изъяли четыре СВЧ-прибора - клистрона - и сопровождающую документацию.

Следственные действия проходили в рамках уголовного дело о нарушениях при закупке клистронов. В то же время, как утверждает командование Воздушных сил, в постановлении суда не говорилось об изъятии. Такие же действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской и Херсонской областях.

"Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что сейчас на границе с Украиной российская сторона собирает крупную группировку войск на учения "Кавказ-2020", в рамках которых разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину. Изъятые СВЧ-приборы являются одним из основных элементов системы наведения ЗРК. А имеющийся запас клистронов позволяет быстро восстановить боеспособность ЗРК в случае их поломки.

"Отсутствие изъятых СВЧ-приборов может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны", - добавили в Воздушных силах.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ выявила хищение 19 млн гривен в оборонной сфере.