ДБР проводить обшуки в митній службі

Фото: будівля ДБР (РБК-Україна)

Слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) і Служби безпеки України проводять обшуки в управліннях митної служби. У службі зазначають вилучення матеріалів, не передбачених рішенням суду.

Про це повідомляє сайт Державної митної служби.

Зазначається, що обшуки проводяться на підставі рішення Печерського райсуду Києва за ознаками зловживання службовим становищем окремими працівниками митних і податкових органів в 2019-20 роках. Суд постановив провести обшуки у всіх територіальних органах митної служби.

Обшуки на митницях тривають, документи та інформація вилучаються. У митній службі підкреслюють, що слідчі ДБР вилучають і матеріали, які не були затверджені рішенням суду.

Всі органи митної служби працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, минулого тижня у Кабінеті міністрів узгодили кандидатуру Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби. Раніше Рябікін обіймав посаду гендиректора аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляло РБК-Україна, 22 жовтня Кабмін змінив в.о. голови Державної митної служби. Андрій Павловський звільнений, а замість нього виконувати обов'язки керівника Держмитниці був призначений Євген Єнтіс.

Також в жовтні державна митна служба звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика. Був призначений аудит роботи управління.