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ДБР проводить обшуки в Омеляна

Новини » Надзвичайні події     12.06.2020 - 08:54
ДБР проводить обшуки в Омеляна
Фото: обшуки у Омеляна (facebook.com)

Обшуки проходять ніби-то за рішенням суду щодо колишніх власників будинку

Зранку 12 червня Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в будинку екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обшуки почались о 6:30.

Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook.

Омелян написав, що обшуки проходять за рішенням суду щодо колишніх власників будинку, де він зараз проживає.

Нагадаємо, 13 вересня 2018 року Омеляну було вручено підозру від НАБУ про "незаконне збагачення". Це пов'язано з тим, що держслужбовець купував автівки брату і не декларував будинок у якому проживав протягом двох тижнів у 2016 році.

Омелян відкинув усі підозри висунуті на свою адресу і звинуватив Національне антикорупційне бюро України у співпраці з українськими політиками. Чиновник тоді заявив про свої наміри подати на бюро в суд. У відповідь НАБУ вручили Омеляну підозру "маніпуляцією фактами".

Однак, 14 вересня Солом'янський районний суд міста Києва вирішив відпустити міністра інфраструктури України Володимира Омеляна на поруки.

Раніше повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило міністру інфраструктури Володимиру Омеляну підозру в незаконному збагаченні та приховуванні доходів.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Владимир Омелян
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