ГБР проводит обыски в доме нардепа Козака под Львовом

Государственное бюро расследований (ГБР) пришло с обысками в дом народного депутата Тараса Козака в Сокольниках (Львовская область). На данный момент неизвестно, в рамках какого дела проводятся следственные действия.

Сообщается, что информацию об обысках подтвердила представитель местного территориального управления ДБР Татьяна Муравель.

"Я могу только подтвердить, что обыски проводятся. Больше информации только после завершения обысков", - отметила она.

Издание пишет, что в Сокольниках на одной улице находятся два дома, один из которых принадлежит самому Козаку, а другой - его бывшей жене Руслане Козак. Обыски проводятся именно в доме народного депутата.