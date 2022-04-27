ДБР проводить обшуки в будинку нардепа Козака під Львовом

Державне бюро розслідувань (ДБР) прийшло з обшуками в будинок народного депутата Тараса Козака в Сокільниках (Львівська область). На даний момент невідомо, в рамках якої справи проводяться слідчі дії.

Повідомляється, що інформацію про обшуки підтвердила представник місцевого територіального управління ДБР Тетяна Муравель.

"Я можу тільки підтвердити, що обшуки проводяться. Більше інформації тільки після завершення обшуків", - зазначила вона.

Видання пише, що в Сокільниках на одній вулиці знаходяться два будинки, один з яких належить самому Козаку, а інший - його колишній дружині Руслані Козак. Обшуки проводяться саме в будинку народного депутата.