ДБР проводить обшуки в будинку нардепа Козака під Львовом

Державне бюро розслідувань (ДБР) прийшло з обшуками в будинок народного депутата Тараса Козака в Сокільниках (Львівська область). На даний момент невідомо, в рамках якої справи проводяться слідчі дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші. Львів".
Повідомляється, що інформацію про обшуки підтвердила представник місцевого територіального управління ДБР Тетяна Муравель.
"Я можу тільки підтвердити, що обшуки проводяться. Більше інформації тільки після завершення обшуків", - зазначила вона.
Видання пише, що в Сокільниках на одній вулиці знаходяться два будинки, один з яких належить самому Козаку, а інший - його колишній дружині Руслані Козак. Обшуки проводяться саме в будинку народного депутата.
Нагадаємо, минулого року Козаку оголосили підозру у державній зраді та порушенні правил ведення війни, а Службі безпеки України дозволили його затримати. Відомо, що соратник Віктора Медведчука перебуває за кордоном.
Козак перебуває під санкціями з лютого 2021 року.
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