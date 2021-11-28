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ГБР проверит видео, где Бутусов стреляет из пушки. Открыли производство

Автор: Сергей Пышкин

Следователи Государственного бюро расследований изучат видео на котором журналист Юрий Бутусов произвел выстрел из гаубицы. Начато уголовное производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он осуществляет выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "по оккупантам огонь", - пишет ГБР.

По словам Бутусова, видео было снято давно во время учений территориальной обороны.

ГБР проверит обнародованное журналистом видео в порядке статей:

  • 414 УК - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих;
  • 437 УК - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

В то же время будет осуществлена проверка лиц, допустивших журналиста к вооружению.

Стоит добавить, что Министерство обороны Украины со своей стороны, осуждает публикацию Бутусова, поскольку соответствующие материалы могут поставить под угрозу информационную безопасность страны и жизни украинских защитников.

На фоне информации о высокой вероятности эскалации и данные разведок о присутствии российских военных вдоль границы Украина - Российская Федерация может искать малейший повод для продолжения провокаций и реализации своих планов. В то же время публикация журналиста - позволяет использовать ее, как тот самый необходимый для агрессора повод.

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ООСГБР