ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ГБР проверит все самолеты АН на вооружении Вооруженных сил

Автор: Дмитрий Левицкий

Следователи инициировали проведение проверок всех самолетов производства госпредприятия "Антонов", которые находятся на вооружении в Вооруженных силах Украины. Проверят все самолеты, которые находятся на вооружении с 1991 года и до сих пор.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Также следователи бюро инициировали аудиторские проверки в командовании Воздушных сил, в Харьковском национальном университете ВС Украины, на предприятиях "Мотор Сич", "Завод 410 ГА" и "Антонов" по вопросам расходования госсредств на ремонт, модернизацию и обслуживание самолета АН-26, который разбился в Чугуеве.

Досудебное расследование по делу о катастрофе АН-26 в Чугуеве продолжается.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26 с курсантами на борту. В результате аварии погибли 26 человек. Выжить удалось лишь одному курсанту. По факту катастрофы проводится расследование.

Как писало РБК-Украина, ГБР уже допросило более 60 свидетелей по делу АН-26.

Кроме того, в материале "Фатальная ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом" вы можете ознакомиться с мнением военного эксперта о том, что могло стать причиной катастрофы АН-26.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АНТК им. АнтоновакатастрофарасследованиеАН-26ГБР