ГБР проверит все самолеты АН на вооружении Вооруженных сил

Фото: самолет АН-26 (РБК-Украина)

Следователи инициировали проведение проверок всех самолетов производства госпредприятия "Антонов", которые находятся на вооружении в Вооруженных силах Украины. Проверят все самолеты, которые находятся на вооружении с 1991 года и до сих пор.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Также следователи бюро инициировали аудиторские проверки в командовании Воздушных сил, в Харьковском национальном университете ВС Украины, на предприятиях "Мотор Сич", "Завод 410 ГА" и "Антонов" по вопросам расходования госсредств на ремонт, модернизацию и обслуживание самолета АН-26, который разбился в Чугуеве.

Досудебное расследование по делу о катастрофе АН-26 в Чугуеве продолжается.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26 с курсантами на борту. В результате аварии погибли 26 человек. Выжить удалось лишь одному курсанту. По факту катастрофы проводится расследование.

Как писало РБК-Украина, ГБР уже допросило более 60 свидетелей по делу АН-26.

Кроме того, в материале "Фатальная ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом" вы можете ознакомиться с мнением военного эксперта о том, что могло стать причиной катастрофы АН-26.