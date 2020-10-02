ДБР перевірить всі літаки АН на озброєнні Збройних сил

Фото: літак АН-26 (РБК-Україна)

Слідчі ініціювали проведення перевірок усіх літаків виробництва держпідприємства "Антонов", які перебувають на озброєнні у Збройних силах України. Перевірять всі літаки, які перебувають на озброєнні з 1991 року і дотепер.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Також слідчі бюро ініціювали аудиторські перевірки у командуванні Повітряних сил, в Харківському національному університеті ПС України, на підприємствах "Мотор Січ", "Завод 410 ЦА" та "Антонов" з питань витрачання держкоштів на ремонт, модернізацію та обслуговування літака АН-26, який розбився в Чугуєві.

Досудове розслідування у справі про катастрофу АН-26 в Чугуєві триває.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26 з курсантами на борту. В результаті аварії загинули 26 людей. Вижити вдалося лише одному курсантові. За фактом катастрофи проводиться розслідування.

Як писало РБК-Україна, ДБР вже допитало понад 60 свідків у справі АН-26.

Крім того, в матеріалі "Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом" ви можете ознайомитися з думкою військового експерта щодо того, що могло стати причиною катастрофи АН-26.