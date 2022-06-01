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ГБР проведет еще одно расследование по делу Януковича

Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Экс-президента Украины Виктора Януковича подозревают в подстрекательстве украинских военнослужащих к дезертирству. ГБР начнет расследование по этому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным правоохранителей, 24 февраля 2014 года Янукович призвал начальника Управления государственной охраны к дезертирству.

"Начальник охраны экс-президента не вернулся к месту службы со служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместо этого он с подозреваемым (Януковичем - ред.) выехал за пределы Украины в РФ", - сказано в сообщении ГБР.

При этом в деле фигурируют четыре человека. Помимо Януковича, который подстрекал к дезертирству украинских военнослужащих, подозреваются также сотрудники Управления государственной охраны и еще один человек.

Напомним, ранее стало известно, что суд разрешил арест бывшего президента Виктора Януковича, который поставил подпись под Харьковскими соглашениями в 2010 году. Сбежавшего экс-гаранта обвинили в госизмене.

Также мы писали, что Печерский районный суд Киева, который рассматривает дело о захвате Виктором Януковичем государственной власти в 2010 году, разрешил заочное расследование в отношении одного из бывших заместителей министра юстиции.

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ЯнуковичГБР