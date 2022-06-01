ГБР проведе ще одне розслідування щодо справи Януковича

Екс-президента України Віктора Януковича підозрюють у підбурюванні українських військовослужбовців до дезертирства. ГБР розпочне розслідування щодо цієї справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
За даними правоохоронців, 24 лютого 2014 року Янукович закликав начальника Управління державної охорони до дезертирства.
"Начальник охорони екс-президента не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість він з підозрюваним (Януковичем - ред.) виїхав за межі України в РФ", - сказано у повідомленні ДБР.
При цьому у справі фігурують чотири особи. Крім Януковича, який підбурював дезертирство українських військовослужбовців, підозрюються також співробітники Управління державної охорони та ще одна людина.
Раніше стало відомо, що суд дозволив арешт колишнього президента Віктора Януковича, який поставив підпис під Харківськими угодами у 2010 році. Екс-гаранта, який втік, звинуватили в держзраді.
Також ми писали, що Печерський районний суд Києва, який розглядає справу про захоплення Віктором Януковичем державної влади у 2010 році, дозволив заочне розслідування щодо одного із колишніх заступників міністра юстиції.
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