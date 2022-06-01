ГБР проведе ще одне розслідування щодо справи Януковича

За даними правоохоронців, 24 лютого 2014 року Янукович закликав начальника Управління державної охорони до дезертирства.

"Начальник охорони екс-президента не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість він з підозрюваним (Януковичем - ред.) виїхав за межі України в РФ", - сказано у повідомленні ДБР.

При цьому у справі фігурують чотири особи. Крім Януковича, який підбурював дезертирство українських військовослужбовців, підозрюються також співробітники Управління державної охорони та ще одна людина.