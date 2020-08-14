ГБР против массового использования заочного правосудия

Первый заместитель директора Государственного бюро расследования Александр Бабиков заявил, что выступает против массового применения заочных процессов в Украине. Однако он признает факт наличия ряда проблем в специальных уголовных производствах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сломанный механизм: почему не заработало заочное правосудие в Украине".

Александр Бабиков считает, что расследование и рассмотрение судом уголовного производства при отсутствии подозреваемого должно рассматриваться как исключительный случай.

"Такой процесс существенно ограничивает возможность реализовать свои права на защиту", - подчеркнул Бабиков.

Он также обращает внимание, что в некоторых странах заочные процессы вообще используется только для незначительных, не тяжких преступлений, и чтобы разгрузить суды от таких дел.

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты не хотели принимать законопроект о заочном расследованим из-за опасения, что этот закон может быть использован против них.