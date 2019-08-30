ГБР пришло с обысками к главе "Суспільного" Аласании

Государственное бюро расследований (ГБР) пришло с обысками к главе правления "Суспільного" Зурабу Аласании. Об этом в Facebook сообщила представитель "Суспільного" Виктория Сидоренко.

По ее словам, сегодня около 07:00 с обыском пришли и в квартиру главы правления UA: Суспільне мовлення Зураба Аласании, а также к другим сотрудникам вещателя.

Она также уточнила, что в главном офисе следственные действия проводят представители Государственного бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины.

Отметим, до этого в Госбюро расследований сообщили, что обыски проходят в рамках досудебного расследования злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц вещателя.

Отметим, Аласания был избран главой правления Общественного вещания в апреле 2017 года. До этого с марта 2014 года был генеральным директором Национальной телекомпании Украины, но был уволен в ноябре 2016. Он написал заявление из-за того, что телеканалу не выделили необходимых средств для проведения Евровидения 2017 в Киеве.