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ГБР предотвратило незаконную продажу 45 объектов Федерации профсоюзов

Автор: Сергей Пышкин

Государственное бюро расследований предотвратило продажу 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов и ее акционерных обществ. Злоумышленники занимались незаконным бизнесом начиная с 1992 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что с 1992 года и до сих пор должностные лица ЧАО "Укрпрофздравница" и ЧАО "Укрпрофтур" принимали участие в незаконном отчуждении курортно-оздоровительных, спортивных и других комплексов, которые находились на балансе их ведомств", - сообщает пресс-служба.

Согласно данным следствия, сегодня представители ГБР провели санкционированные обыски в офисных помещениях Федерации профессиональных союзов Украины и по местам проживания руководителей объединения, где были изъяты доказательства, подтверждающие противоправность действий должностных лиц.

Стоит отметить, что санкции статей (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367) предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: ГБР предотвратило незаконную продажу 45 объектов Федерации профсоюзов (dbr.gov.ua)

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ГБРФедерация профсоюзов Украины