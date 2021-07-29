ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ГБР предотвратило незаконную продажу 45 объектов Федерации профсоюзов

Новина українською →
Киев, Четверг 29 июля 2021 16:04
ГБР предотвратило незаконную продажу 45 объектов Федерации профсоюзов Фото: ГБР предотвратило незаконную продажу 45 объектов Федерации профсоюзов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Государственное бюро расследований предотвратило продажу 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов и ее акционерных обществ. Злоумышленники занимались незаконным бизнесом начиная с 1992 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что с 1992 года и до сих пор должностные лица ЧАО "Укрпрофздравница" и ЧАО "Укрпрофтур" принимали участие в незаконном отчуждении курортно-оздоровительных, спортивных и других комплексов, которые находились на балансе их ведомств", - сообщает пресс-служба.

Согласно данным следствия, сегодня представители ГБР провели санкционированные обыски в офисных помещениях Федерации профессиональных союзов Украины и по местам проживания руководителей объединения, где были изъяты доказательства, подтверждающие противоправность действий должностных лиц.

Стоит отметить, что санкции статей (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367) предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: ГБР предотвратило незаконную продажу 45 объектов Федерации профсоюзов (dbr.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Федерация профсоюзов Украины
NEWS
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра: где будут грозы
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра: где будут грозы
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так