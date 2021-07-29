ГБР предотвратило незаконную продажу 45 объектов Федерации профсоюзов

Государственное бюро расследований предотвратило продажу 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов и ее акционерных обществ. Злоумышленники занимались незаконным бизнесом начиная с 1992 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР .

"Установлено, что с 1992 года и до сих пор должностные лица ЧАО "Укрпрофздравница" и ЧАО "Укрпрофтур" принимали участие в незаконном отчуждении курортно-оздоровительных, спортивных и других комплексов, которые находились на балансе их ведомств", - сообщает пресс-служба.

Согласно данным следствия, сегодня представители ГБР провели санкционированные обыски в офисных помещениях Федерации профессиональных союзов Украины и по местам проживания руководителей объединения, где были изъяты доказательства, подтверждающие противоправность действий должностных лиц.

Стоит отметить, что санкции статей (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367) предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.