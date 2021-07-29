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ДБР запобігло незаконному продажу 45 об'єктів Федерації профспілок

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Київ, Четвер 29 липня 2021 16:04
ДБР запобігло незаконному продажу 45 об'єктів Федерації профспілок Фото: ДБР запобігло незаконному продажу 45 об'єктів Федерації профспілок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Державне бюро розслідувань запобігло продажу 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок та її акціонерних товариств. Зловмисники займалися незаконним бізнесом починаючи з 1992 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Встановлено, що з 1992 року і дотепер службові особи ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур" брали участь у незаконному відчуженні курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебували на балансі їх відомств", - повідомляє пресслужба.

Згідно з даними слідства, сьогодні представники ДБР провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях Федерації професійних спілок України й за місцями проживання керівників об’єднання, де було вилучено докази, що підтверджують протиправність дій посадовців.

Варто відзначити, що санкції статей (ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.367) передбачають позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: ДБР запобігло незаконному продажу 45 об'єктів Федерації профспілок (dbr.gov.ua)

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ДБР Федерация профсоюзов Украины
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