ГБР подтвердило побег экс-главы КСУ Тупицкого за границу: возбуждено дело

В ГБР официально подтвердили заявления о незаконном побеге за границу отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Сейчас идет расследование, подозревается причастность правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.
"Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими незаконной переправки через границу екссудді и бывшего главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого", - говорится в сообщении.
Следователи ГБР установили, что он покинул пределы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, которые предоставляют право на выезд за границу.
Также не было выяснено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу.
Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центе Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.
Пры этом, по информации Государственной пограничной службы, в законный способ Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.
Продолжается следствие в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.
Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и все лица, причастные к незаконной переправки Тупицкого через границу для их привлечения к ответственности.
Как накануне сообщали журналисты "Схем", отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.
Напомним, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ.
Как сообщало РБК-Украина, в отношении Тупицкого в Украине возбуждено несколько уголовных дел, в частности, связанных с коррупцией.