ДБР підтвердило втечу екс-голови КСУ Тупицького за кордон: порушено справу

У ДБР офіційно підтвердили заяви щодо незаконної втечі за кордон відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Наразі триває розслідування, підозрюється причетність правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними незаконного переправлення через кордон екссудді та колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького", - йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон.

Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центі Відня поруч з автомобілем, зареєстрованим на дружину.

Натомість за інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Встановлюються всі обставини правопорушення та всі особи, причетні до незаконного переправлення Тупицького через кордон для їх притягнення до відповідальності.

Що сталося

Як напередодні повідомляли журналісти "Схем", відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення РФ, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський усунув Тупицького з посади голови КСУ.

Як повідомляло РБК-Україна, стосовно Тупицького в Україні порушено кілька кримінальних справ, зокрема, пов'язаних з корупцією.