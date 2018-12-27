У ДБР підтвердили отримання заяви щодо Луценка

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У ДБР отримали заяву від Масі Найєма щодо генпрокурора

Державне бюро розслідувань підтверджує отримання заяви від юриста Масі Найєма щодо генерального прокурора Юрія Луценка про кримінальне правопорушення за розголошення даних по справі щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо свобода".

Зазначимо, що до підслідності Держбюро входить розслідування злочинів, скоєних генеральним прокурором, крім тих, що підслідні НАБУ.

Як писало РБК-Україна раніше, адвокат, брат народного депутата Мустафи Найєма Масі подав заяву щодо Луценка про кримінальне правопорушення за розголошення відомостей по справі активістки Катерини Гандзюк. Адвокат підкреслив, що розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до негативних наслідків для розслідування.

Нагадаємо, 21 грудня семи фігурантам справи Гандзюк повідомили про підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що Луценко заявляв, що слідство встановило всіх замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк.

Агентство також писало, що Генеральна прокуратура не передала Службі безпеки України значну частину доказів у матеріалах справи відносно вбивства Гандзюк.