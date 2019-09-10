ГБР подозревает сотрудников СБУ в избиении задержанного

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует уголовное производство в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в пытках и жестоком обращении с задержанным. Об этом в Facebook сообщила замдиректора ГБР Ольга Варченко.

Сообщается, что поводом для расследования стало сообщение главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"В сообщении отмечается, что в апреле 2016 года сотрудники СБУ задержали гражданина, а затем - надели ему на голову мешок и вывезли в лесополосу. Там несколько часов пытали и били его, о чем свидетельствуют многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести", - написала Варченко.

Варченко добавила, что после этого пострадавшего освободили и доставили в больницу с побоями.

"Чтобы он не пожаловался и не выдал их, правоохранители угрозами заставили потерпевшего подписать процессуальные документы. Хочу отметить, что это дело для нас - крайне важное, ведь комплексное противодействие пыткам - один из базовых приоритетов в работе Государственного бюро расследований", - подчеркнула замдиректора Бюро.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 365 (Превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего.) УК Украины.

Если вина сотрудников СБУ будет доказана в суде, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, освобожден из российского плена в рамках обмена 7 сентября Николай Карпюк рассказал, какие пытки применяли к нему и Станислава Клыха в изоляторе временного содержания №1 Владикавказа в РФ.

Как сообщало РБК-Украина, 10 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.