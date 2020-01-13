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ГБР подозревает директора лесхоза в нанесении 4 млн гривен убытков государству

Новости » Общество     13.01.2020 - 21:25
ГБР подозревает директора лесхоза в нанесении 4 млн гривен убытков государству
Фото: объявления подозрения (dbr.gov.ua)

Подозреваемый не обеспечил надлежащее хранение имущества госпредприятия

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) 13 января 2020 года сообщили о подозрении в служебной халатности директору госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГБР.

Следствием установлено, что подозреваемый не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия. Вследствие этого неустановленные лица в октябре-ноябре 2019 года осуществили вырубку более 200 деревьев на территории Владимирского лесничества, что нанесло ущерб государству на 4 млн 200 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос об отстранении директора лесхоза от занимаемой должности, избрание в отношении него меры пресечения и обеспечения возмещения нанесенного им государству ущерба.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила чиновников Днепровской горсовета на присвоении 25 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции детсадов и школ.

Напомним, что в Закарпатской области председатель поселкового совета присвоил 1 млн гривен, которые были выделенные на ремонт дорог.

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