ДБР підозрює директора лісгоспу у завданні 4 млн гривень збитків державі

Фото: оголошення підозри (dbr.gov.ua)

Підозрюваний не забезпечив належне зберігання майна держпідприємства

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) 13 січня 2020 року повідомили про підозру у службовій недбалості директору держпідприємства "Гутянське лісове господарство" у Харківській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Слідством встановлено, що підозрюваний не забезпечив належне зберігання майна державного підприємства. Внаслідок цього невстановлені особи у жовтні-листопаді 2019 року здійснили вирубку понад 200 дубів на території Володимирського лісництва, що завдало збитків державі на 4 млн 200 тис. гривень.

Наразі вирішується питання про відсторонення директора лісгоспу від займаної посади, обрання відносно нього запобіжного заходу та забезпечення відшкодування завданих ним державі збитків.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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