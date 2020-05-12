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ГБР открыло дело против чиновников Мининфраструктуры, - нардеп

Новости » Политика     12.05.2020 - 11:06
ГБР открыло дело против чиновников Мининфраструктуры, - нардеп
Фото: здание Мининфраструктуры (УНИАН)

Производство могло быть начато на основании запроса нардепа Александра Куницкого

Государственное бюро расследований (ГБР) якобы открыло уголовное дело против должностных лиц Министерства инфраструктуры в связи с их возможными неправомерными действиями во время сертификации транспортных средств. Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский, публикуя соответствующую выписку из Единого реестра досудебных расследований, передает РБК-Украина.

Как утверждает нардеп, производство было начато на основании запроса народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого.

"Александр Куницкий добился открытия уголовного дела против министра инфраструктуры Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу", - сообщает Дубинский.

По его словам, руководство министерства приняло ряд постановлений, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен.

Напомним, ранее госаудитслужба выявила нарушений деятельности "Укрзализныце" на 11,8 млрд гривен в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года. Среди нарушений аудит выявил, в частности, завышение стоимости работ, полученных услуг и приобретенных товаров.

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