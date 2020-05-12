ДБР відкрило справу проти чиновників Мінінфраструктури, - нардеп

Фото: будівля Мінінфраструктури (УНІАН)

Провадження могло бути розпочато на підставі запиту нардепа Олександра Куницького

Державне бюро розслідувань (ДБР) нібито відкрило кримінальну справу проти посадових осіб Міністерства інфраструктури у зв'язку з їх можливими неправомірними діями під час сертифікації транспортних засобів. Про це повідомив народний депутат Олександр Дубинський, публікуючи відповідну виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань, передає РБК-Україна.

Як стверджує нардеп, виробництво було розпочато на підставі запиту народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.

"Олександр Куницький домігся відкриття кримінальної справи проти міністра інфраструктури Криклія за схему обілечування власників автотранспорту на газу", - повідомляє Дубинський.

За його словами, керівництво міністерства прийняло ряд постанов, якими сертифікація газобалонного обладнання зводиться на 6 фірм, а ціна такої сертифікації з 800 гривень збільшується до 3000 гривень.

Нагадаємо, раніше держаудитслужба виявила порушень діяльності "Укрзалізниці" на 11,8 млрд гривень у період з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року. Серед порушень аудит виявив, зокрема, завищення вартості робіт, отриманих послуг та придбаних товарів.