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В ГБР отбрасывают политические мотивы допросов активистов Майдана

Украина, Пятница 20 ноября 2020 05:16
В ГБР отбрасывают политические мотивы допросов активистов Майдана
Фото: ГБР (facebook.com/pg/dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Государственном бюро расследований опровергают, что допросы участников Революции достоинства имеют политические мотивы. Там отмечают, что активистов вызвали в качестве свидетелей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В ведомстве отметили, что в настоящее время все допросы приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

"Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства... Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 19 ноября полиция проводила обыски в Национальном музее Революции достоинства. А также в доме у директора музея.

Напомним, в августе стало известно, что следователи Государственного бюро расследований продолжают заочные расследования по делам Майдана. В частности, устанавливаются лица, причастные к преступлениям на Майдане, которые покинули Украину.

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