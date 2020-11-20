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В ДБР відкидають політичні мотиви допитів активістів Майдану

Україна, П'ятниця 20 листопада 2020 05:16
В ДБР відкидають політичні мотиви допитів активістів Майдану
Фото: ДБР (facebook.com/pg/dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Державному бюро розслідувань спростовують, що допити учасників Революції гідності мають політичні мотиви. Там зазначають, що активістів викликали як свідків.

Про це повідомили в прес-службі ДБР.

У відомстві зазначили, що в цей час всі допити припинені через ситуацію з коронавірусом.

"Слідчі дії, а саме допити зазначених осіб як свідків, обумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження...Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити в ДБР не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада поліція проводила обшуки в Національному музеї Революції гідності. А також в будинку у директора музею.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що слідчі Державного бюро розслідувань продовжують заочні розслідування у справах Майдану. Зокрема, встановлюються особи, причетні до злочинів на Майдані, які покинули Україну.

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