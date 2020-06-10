ГБР объявило подозрение Порошенко

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в Государственном бюро расследований. Подозрение объявили по поручению генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщили в бюро, Порошенко отказывается от участия в допросе.

Начальник второго отдела ГБР Вадим Приймачов на брифинге сказал, что подозрение объявили по делу о незаконном назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Отметим, 2019 году журналисты Bihus.Info установили, что между Порошенко и бывшим заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергеем Семочко якобы могла быть договоренность о незаконном увольнении разведчика, которое он теперь оспаривает в суде.

Напомним, ранее ГБР неоднократно вызвало пятого президента на допрос. Бюро расследует более 13 уголовных производств, в которых Петр Порошенко является свидетелем.

Кроме того, в начале декабря прошлого года ГБР начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.