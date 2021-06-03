ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ГБР объявило подозрение полицейскому за препятствование журналистам во время Майдана

Новина українською →
Украина, Четверг 03 июня 2021 01:47
ГБР объявило подозрение полицейскому за препятствование журналистам во время Майдана Фото: Полицейскому инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении действующему сотруднику Национальной полиции. Его подозревают в препятствовании журналистской деятельности во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Во времена Майдана сотрудник Национальной полиции был старшим инспектором по особым поручениям отдела организации службы управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Ему инкриминируют умышленное, во исполнение явно преступного приказа, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, а также препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года подозреваемый, находясь в центральной части Киева и действуя совместно с сотрудниками милиции особого назначения "Беркут", препятствовал проведению собраний граждан, а также незаконно задержал корреспондента и оператора "5 канала", применив насилие. В результате тележурналистам были причинены телесные повреждения, повреждены видеокамера и другое профессиональное оборудование.

Напомним, Святошинский районный суд Киева разрешил заочно судить трех беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана. В декабре 2019 года они были отпущены из-под стражи в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

На днях в Харькове задержали работника одного из отделений районного управления полиции, который "продавал" должность в Госбюро расследований. За свои "услуги" он просил 5 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество полиция Майдан
NEWS
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО