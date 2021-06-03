ГБР объявило подозрение полицейскому за препятствование журналистам во время Майдана
Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении действующему сотруднику Национальной полиции. Его подозревают в препятствовании журналистской деятельности во время Революции Достоинства.
Во времена Майдана сотрудник Национальной полиции был старшим инспектором по особым поручениям отдела организации службы управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
Ему инкриминируют умышленное, во исполнение явно преступного приказа, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, а также препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
По данным следствия, 18 февраля 2014 года подозреваемый, находясь в центральной части Киева и действуя совместно с сотрудниками милиции особого назначения "Беркут", препятствовал проведению собраний граждан, а также незаконно задержал корреспондента и оператора "5 канала", применив насилие. В результате тележурналистам были причинены телесные повреждения, повреждены видеокамера и другое профессиональное оборудование.
Напомним, Святошинский районный суд Киева разрешил заочно судить трех беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана. В декабре 2019 года они были отпущены из-под стражи в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.
На днях в Харькове задержали работника одного из отделений районного управления полиции, который "продавал" должность в Госбюро расследований. За свои "услуги" он просил 5 тысяч долларов.