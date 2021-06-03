ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ДБР оголосило підозру поліцейському за перешкоджання журналістам під час Майдану

Новость на русском →
Україна, Четвер 03 червня 2021 01:47
ДБР оголосило підозру поліцейському за перешкоджання журналістам під час Майдану Фото: Поліцейському інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру чинному співробітнику Національної поліції. Його підозрюють в перешкоджанні журналістській діяльності під час Революції Гідності.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За часів Майдану співробітник Національної поліції був старшим інспектором з особливих доручень відділу організації служби управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві.

Йому інкримінують умисне, на виконання явно злочинного наказу, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, а також перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року підозрюваний, перебуваючи в центральній частині Києва та діючи спільно зі співробітниками міліції особливого призначення "Беркут", перешкоджав проведенню зібрань громадян, а також незаконно затримав кореспондента та оператора "5 каналу", застосовувавши насильство. В результаті тележурналістам були спричинені тілесні ушкодження, пошкоджені відеокамера та інше професійне обладнання.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва дозволив заочно судити трьох беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану. У грудні 2019 року вони були відпущені з-під варти в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.

Днями у Харкові затримали працівника одного із відділень районного управління поліції, який "продавав" посаду в Держбюро розслідувань. За свої "послуги" він просив 5 тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство полиция Майдан
NEWS
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО