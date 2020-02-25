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ДБР оголосило підозру екс-нардепу через перешкоджання журналісту

Новини » Політика     25.02.2020 - 10:53
ДБР оголосило підозру екс-нардепу через перешкоджання журналісту
Фото: Тетяна Чорновол (facebook.com)

Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису

Державне бюро розслідувань оголосило народному депутату України VIII скликання про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишній народний депутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувались у залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису.

За даними ЗМІ, мова йде про екс-нардепа Тетяну Чорновол, яка на суді у колишнього народного обранця Сергія Пашинського забрала телефон у журналіста.

РБК-Україна писало, що в жовтні минулого року Печерський районний суд Києва взяв під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського. В кінці листопада Печерський райсуд продовжив арешт колишньому нардепу на 60 днів. Однак, в листопаді Київський апеляційний суд відпустив Сергія Пашинського під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило Пашинському про підозру. Колишньому нардепу кваліфікують умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Інцидент стався 31 грудня 2016 року

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