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В ГБР объяснили действия в аэропорту: пытались вручить Порошенко повестку, но он отказался

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину прибыл бывший президент Украины Петр Порошенко. Представители Государственного бюро расследований прямо в аэропорту пытались ему вручить повестку с вызовом в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника по коммуникациям ГБР Татьяну Сафьян во время брифинга.

По ее словам, он отказался.

"Сегодня ГБР пыталось вручить повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения. Порошенко отказался от получения процессуальных документов", - заявила она.

Сегодня на паспортном контроле, к Порошенко подошел сотрудник Государственного бюро расследований с повесткой с вызовом в суд. Кроме того, пограничники проверяли паспорт бывшего президента около 15 минут и не отдавали его. Но потом, все-таки, документ отдали.

Напомним, в понедельник, 17 января бывший президент Петр Порошенко вернулся в Украину.

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Петр Порошенко