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ГБР обвинило Луценко в затягивании дела о поджоге офиса Партии регионов

Новости » Политика     14.04.2020 - 12:31
ГБР обвинило Луценко в затягивании дела о поджоге офиса Партии регионов
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

В ГБР заявили о незаконности принятия им процессуальных решений в этом производстве

Государственное бюро расследований (ГБР) обвинило экс-генпрокурора Юрия Луценко в затягивании дела о поджоге офиса Партии регионов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В ГБР заявили о незаконности принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем.

"Сообщения Луценко Ю. об его личном присутствии во время событий, связанных с поджогом офиса Партии регионов указывает на незаконность принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем и может свидетельствовать о конфликте интересов при принятии решения об изменении подследственности в уголовном производстве", - говорится в заявлении.

Добавим, что Юрий Луценко занимал должность генерального прокурора 12 мая 2016 - 29 августа 2019.

Напомним, ранее сообщалось, что обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол проходили в рамках дела о гибели человека во время пожара в офисе Партии регионов во время Майдана.

После обысков у Татьяны Черновол ей объявили подозрение в умышленном убийстве.

Расстрелы на Майдане в 2014 начались после поджога офиса Партии регионов, - ГБР В ГБР завершили расследование по одному из дел Майдана
Новости Украины Партия регионовЮрий ЛуценкоГБР
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