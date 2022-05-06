ГБР обнаружило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем

Государственное бюро расследований выявило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что летчика разоблачили в ходе спецоперации по выявлению врагов из числа граждан Российской Федерации, которые заехали на территорию Украины накануне российского вторжения.

По информации, российский военный летчик в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье.

В частности, 8 февраля он въехал в Украину и остался до сих пор. После начала российской агрессии летчик начал скрываться.

"Он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили доказательства о его принадлежности к российской армии. Также собранные данные свидетельствуют, что россиянин заехал в Украину как так называемая "консерва" чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь военных РФ", - говорится в сообщении.

ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем (dbr.gov.ua)