ГБР обнаружило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем
Государственное бюро расследований выявило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Сообщается, что летчика разоблачили в ходе спецоперации по выявлению врагов из числа граждан Российской Федерации, которые заехали на территорию Украины накануне российского вторжения.
По информации, российский военный летчик в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье.
В частности, 8 февраля он въехал в Украину и остался до сих пор. После начала российской агрессии летчик начал скрываться.
"Он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили доказательства о его принадлежности к российской армии. Также собранные данные свидетельствуют, что россиянин заехал в Украину как так называемая "консерва" чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь военных РФ", - говорится в сообщении.
ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем (dbr.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что ГБР проверяет более 11 тысяч россиян, которые заехали перед войной и вовремя не покинули Украину.
Также мы писали, что ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов, которые передадут на национализацию.
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