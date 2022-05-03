ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов: передадут на национализацию
ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов (dbr.gov.ua)
Работники Госбюро расследований Хмельницкого на 14 различных железнодорожных станциях Житомирской области обнаружили 191 пустой вагон, принадлежащий субъектам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Отмечается, что сейчас ГБР инициировало национализацию соответствующих вагонов и направило соответствующие письма в Укрзализныцю и Житомирскую областную военную государственную администрацию.
ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов (dbr.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что ГБР проверяет более 11 тысяч россиян, которые заехали перед войной и вовремя не покинули Украину.
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