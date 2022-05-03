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ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов: передадут на национализацию

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 16:53
ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов: передадут на национализацию ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Работники Госбюро расследований Хмельницкого на 14 различных железнодорожных станциях Житомирской области обнаружили 191 пустой вагон, принадлежащий субъектам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что сейчас ГБР инициировало национализацию соответствующих вагонов и направило соответствующие письма в Укрзализныцю и Житомирскую областную военную государственную администрацию.

ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов: передадут на национализациюГБР нашло еще почти 200 российских вагонов: передадут на национализациюГБР нашло еще почти 200 российских вагонов: передадут на национализациюГБР нашло еще почти 200 российских вагонов (dbr.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что ГБР проверяет более 11 тысяч россиян, которые заехали перед войной и вовремя не покинули Украину.

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