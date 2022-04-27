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ГБР за неделю задокументировало около 20 фактов пыток гражданских в Тростянце

ГБР задокументировало около 20 фактов пыток гражданских в Тростянце (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

За неделю Государственное бюро расследований задокументировало около 20 фактов пыток местного населения города Тростянец Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

С 20 апреля работники ГБР постоянно документировали факты присутствия российских захватчиков. Уже установлены места расположения боевых частей оккупантов, огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты также документы и личные вещи российских военных.

В частности, следователи осмотрели 154 улицы города поврежденные от артиллерийских обстрелов. Это около 1 тыс. 200 гектаров городской застройки, что составляет примерно 45% общей площади Тростянца. Также обнаружены и зафиксированы повреждения 122 жилых домов, а также больниц.

Кроме того, установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Сейчас зафиксировано не менее 20 таких случаев. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда потерпевших со следами крови.

К тому же работники ГБР также обнаруживали и растяжки из гранат, остатки вражеских боеприпасов.

"В рамках уголовных производств продолжается эксгумация тел погибших местных жителей, назначаются судебно-медицинские экспертизы. Проводится весь комплекс необходимых следственных действий, в частности специалист аэроразведки фиксирует объекты осмотра с воздуха и составляет 3D модели", - говорится в сообщении.

Также вернули после соответствующих экспертиз местным жителям 6 автомобилей, которые захватчики похитили в период оккупации.

ГБР задокументировало около 20 фактов пыток гражданских в Тростянце (dbr.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что Тростянец освобожден от российских оккупантов.

Также мы писали, что в Тростянце документируют военные преступления РФ.

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