ДБР за тиждень задокументувало близько 20 фактів катування цивільних у Тростянці

З 20 квітня працівники ДБР постійно документували факти присутності російських загарбників. Вже встановлені місця розташування бойових частин окупантів, вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучені також документи та особисті речі російських військових.

Зокрема, слідчі оглянули 154 вулиці міста пошкоджені від артилерійських обстрілів. Це близько 1 тис. 200 гектарів міської забудови, що складає приблизно 45% загальної площі Тростянця. Також виявлено та зафіксовано пошкодження 122 житлових будинків, а також лікарень.

Окрім того, встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Нині зафіксовано щонайменше 20 таких випадків. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

До того ж працівники ДБР також виявляли і розтяжки з гранат, залишки ворожих боєприпасів.

"У межах кримінальних проваджень триває ексгумація тіл загиблих місцевих мешканців, призначаються судово-медичні експертизи. Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій, зокрема фахівець аеророзвідки фіксує об’єкти огляду з повітря та складає 3D моделі", - йдеться у повідомленні.

Також повернули після відповідних експертиз місцевим мешканцям 6 автомобілів, які загарбники викрали у період окупації.

ДБР задокументувало близько 20 фактів катування цивільних у Тростянці (dbr.gov.ua)