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ДБР направило запит на екстрадицію одного з фігурантів "батальйону Монако"

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Київ, Четвер 01 вересня 2022 11:27
ДБР направило запит на екстрадицію одного з фігурантів "батальйону Монако" Фото: ДБР направило запит на екстрадицію фігуранта "батальйону Монако" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна направила запит на екстрадицію одного з фігурантів так званого "батальйону Монако" з Лазурного узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці підтвердили, що один з фігурантів журналістського розслідування, не дивлячись на заборону виїзду, зараз знаходиться у Монако. ДБР вже направило документи на його екстрадицію. Фігурант підозрюється у розтраті коштів.

Ще один "боєць" з загону втікачів проходить у справі про ухилення від сплати податків групою компаній. За даними слідства, підприємства фігуранта маніпулювали з фінансовою звітністю, проводили фіктивні операції, щоб зменшити суму податків.

Також ці компанії після анексії Криму продовжили вести діяльність на окупованому півострові. ДБР наклало арешт на майно цих фірм, поки їх власник знаходить на відпочинку у Монако.

Що відомо про "батальйон Монако"

Раніше видання "Українська правда" оприлюднила журналістське розслідування про українських бізнесменів та політиків, які під час війни виїхали з країни. Військовозобов'язані "біженці" облаштувалися в елітних курортах у Монако, Монте-Карло та Ніцці. Групу втікачів назвали "батальйон Монако".

Вже 17 серпня працівники ДБР розпочали розслідування, а 19 серпня оприлюднили список підозрюваних, серед яких понад 80 осіб.

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Монако ДБР
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