ГБР начало расследование из-за задержания патрульных в Днепре

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) зарегистрировали уголовное производство по факту задержания патрульных спецподразделением КОРД из-за остановки автомобиля начальника областной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, следователи проверяют возможное превышение власти начальником управления полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей. Глуховеря предположительно отдал приказ спецподразделению КОРД задержать патрульных, которые остановили его автомобиль, и доставить их в его кабинет.

Отмечается, что следователи зарегистрировали уголовное производство по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия.

"В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети обнародовали видео, на котором зафиксировано, как патрульные останавливают автомобиль начальника полиции Днепропетровской области за нарушение правил дорожного движения. После разговора с правоохранителями, водитель связался с Глуховерей, который вызвал на место инцидента спецподразделение КОРД для задержания патрульных.