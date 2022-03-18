Сотрудники ГБР во время расследования злоупотребления служебным положением работниками таможни разоблачило попытку перевозки за границу элитных автомобилей. Транспортные средства принадлежат одному из высокопоставленных чиновников России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Транспортные средства класса "люкс" зарегистрированы на украинское частное общество и физическое лицо. По имеющейся информации, бенефициаром общества является человек, связанный с одним из высокопоставленных должностных лиц РФ",- пишет пресс-служба.
Во время следственных действий сотрудники ГБР изъяли свидетельства о регистрации для их дальнейшей проверки на подделку.
После экспертизы будет принято решение в отношении лиц, причастных к подделке документов и организации попытки вывоза авто.
Сумма автомобилей составляет более 50 млн гривен.
Фото: ГБР конфисковало на таможне элитные автомобили высокопоставленного чиновника России (dbr.gov.ua)
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