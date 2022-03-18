"Транспортные средства класса "люкс" зарегистрированы на украинское частное общество и физическое лицо. По имеющейся информации, бенефициаром общества является человек, связанный с одним из высокопоставленных должностных лиц РФ",- пишет пресс-служба.

Во время следственных действий сотрудники ГБР изъяли свидетельства о регистрации для их дальнейшей проверки на подделку.

После экспертизы будет принято решение в отношении лиц, причастных к подделке документов и организации попытки вывоза авто.

Сумма автомобилей составляет более 50 млн гривен.

Фото: ГБР конфисковало на таможне элитные автомобили высокопоставленного чиновника России (dbr.gov.ua)