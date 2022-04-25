ГБР инициировало национализацию белорусского судна, которое помогало РФ в войне с Украиной

"Также во время проверки судов в акватории Черноморска ДБР обнаружило судно российской федерации. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив "прописку" корабля на Замбию", - говорится в сообщении.

При этом стоимость судов была существенно занижена.

"Работники ГБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию для их национализации", - добавляют в ведомстве.