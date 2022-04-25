ДБР ініціювало націоналізацію білоруського судна, що допомагало РФ у війні з Україною

"Також під час перевірки суден у акваторії Чорноморська, ДБР виявило судно російської федерації. Власники намагались заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" на Іллічовському судноремонтному заводі, змінивши "прописку" корабля на Замбію, - йдеться в повідомленні..

При цьому вартість суден було суттєво занижено.

"Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації для їх націоналізації", - додають в відомстві.