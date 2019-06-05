ГБР допускает, что в ребенка выстрелили из мелкокалиберной винтовки

Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейские осуществили с помощью мелкокалиберной винтовки. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба во время заседания правоохранительного комитета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Госбюро расследований подчеркнул, что сейчас ведутся постоянные следственные действия, чтобы установить местонахождение оружия.

"Во время первоочередных следственных действий было установлено, что преступление было совершено с помощью мелкокалиберной винтовки. Именно поэтому были проведены неотложные обыски. К сожалению, это не привело к результату, и нами ведутся постоянные следственные действия, чтобы установить местонахождение винтовки", - заявил Труба

По его словам, обыски были проведены у подозреваемых, а также у всех лиц, которые могут быть причастны к сокрытию оружия.

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