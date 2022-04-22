ГБР арестовало более 200 млн гривен активов экс-нардепа из окружения Януковича

Государственное бюро расследований арестовало более 200 миллионов гривен необоснованных активов бывшего народного депутата от "Партии регионов". Он приближен к семье экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным ведомства, бывший регионал совместно с окружением беглого президента "отмывал" и легализовывал за рубежом доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донецкой области.

"После создания РФ террористической организации "ДНР", злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник", - рассказывают в ГБР.

Указано, что исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, что имеют сомнительные и неподтвержденные источники происхождения.

В ведомстве предполагают, что средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии против Украины.

"ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов", - указано в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК и ч. 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УКУ.

Напомним, ранее стало известно, что Украина взыскала в пользу Минобороны 4,8 млн долларов, которые принадлежали бывшему министру из окружения Виктора Януковича.

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