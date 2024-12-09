ГБО взимку: особливості використання машини з газом

Переведення бензинового авто на газове пальне додає водієві певних обов’язків. І їхня більша частина припадає на зимовий період. Що потрібно робити водію машини з ГБО, щоб альтернативне пальне приносило максимальну користь?

Чому газове обладнання потребує особливої уваги саме взимку? Відповідь несподівана: тому що більшість "газових" процесів на борту авто пов’язані з температурою. Яка взимку в усіх сенсах зазнає значних коливань.Між тим, саме за командою температурного датчика автоматика перемикає живлення двигуна на газ, саме підвищення температури в редукторі допомагає рідкому газу перейти в газоподібний стан, і саме з температурою пов'язане зрідження газу для зберігання його в баках на АЗС і в балоні на борту машини.

Як обслуговувати ГБО взимку

Власне, обслуговувати газове обладнання якось по особливому не треба, але деякі заходи технічного порядку власникові бажано вжити.

Утеплення капота. Водієві вигідно, щоб двигун весь час був гарячим – тоді паливна система буде швидше переходити на газ і економія на пальному буде ще більшою.

Рівень охолоджувальної рідини у двигуні. Коли антифризу замало, газовий редуктор гірше підігріватиметься, а значить, і переходити на газ двигун буде пізніше. В морози через низький рівень рідини автоматика взагалі не перемикатиметься на газ. Нарешті, нестача антифризу провокує повітряні пробки в системі охолодження, а вони є причиною проблем і з перемиканням на газ, і з охолодженням мотора, і з опаленням салону.

Не можна заправляти балон буквально "до повного". Власне, це заборонено і влітку, але в холоди тим більше. При заправці в балоні треба залишати так звану парову подушку – близько 10–15 % вільного об'єму. Якщо цього не зробити, при заїзді машини з повним на 100% балоном з морозу до теплого гаража, може спрацювати клапан аварійного скидання тиску. Тобто мультиклапан випустить під машину струмінь газу з неприємним запахом. І добре якщо поряд не топитиметься піч чи інший пристрій з відкритим вогнем.

Завітавши "на газову" СТО, замовте перевірку температуру перемикання паливної системи з бензину на газ. Взимку бажано мати момент перемикання при більш високій температурі – щоб холодний рідкий газ встигав повністю випаровуватись у редукторі.

Заправляйтесь тільки на перевірених АЗС. В холоди вище ризик засмічення газової системи газовим конденсатом – так називають маслянисті фракції, які містяться у погано очищеному газі. Фільтр парової фракції напередодні зими має бути свіжим і якісним. Нюанс у тому, що недорогі паперові фільтруючі елементи затримують не всі маслянисті фракції.

Наголосимо, що краще використовувати фільтр з фільтруючим елементом не з паперу, з поліестеру чи булпрену (губчаста речовина, спінений полімер). Так, подібні елементи дорогі, але вони надійно затримують усі забруднення, у тому числі й той самий конденсат.

Якщо коротко

Оскільки суть використання газового пального – у прагненні зекономити на заправці машини, варто залишатись вірним цій ідеї до кінця. Тому слід дотримуватися в експлуатації всіх згаданих вище нюансів. Це допоможе більше заощаджувати на паливі і насолоджуватися бездоганною роботою мотора. Тим більше, що взимку апетит машини на газі об’єктивно зростає. Справа у тому, що у зимовому автомобільному пропан-бутані частка пропану збільшена з 50% до 80% – а в нього значно менша теплотворна спроможність, ніж у бутану, тому двигуну потрібно більше даної суміші.