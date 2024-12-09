ГБО взимку: особливості використання машини з газом
Переведення бензинового авто на газове пальне додає водієві певних обов’язків. І їхня більша частина припадає на зимовий період. Що потрібно робити водію машини з ГБО, щоб альтернативне пальне приносило максимальну користь?
Про деякі особливості зимової експлуатації машини з газом читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Motor-gas і "AutoBild Україна".
Чому газове обладнання потребує особливої уваги саме взимку? Відповідь несподівана: тому що більшість "газових" процесів на борту авто пов’язані з температурою. Яка взимку в усіх сенсах зазнає значних коливань.Між тим, саме за командою температурного датчика автоматика перемикає живлення двигуна на газ, саме підвищення температури в редукторі допомагає рідкому газу перейти в газоподібний стан, і саме з температурою пов'язане зрідження газу для зберігання його в баках на АЗС і в балоні на борту машини.
Як обслуговувати ГБО взимку
Власне, обслуговувати газове обладнання якось по особливому не треба, але деякі заходи технічного порядку власникові бажано вжити.
- Утеплення капота. Водієві вигідно, щоб двигун весь час був гарячим – тоді паливна система буде швидше переходити на газ і економія на пальному буде ще більшою.
- Рівень охолоджувальної рідини у двигуні. Коли антифризу замало, газовий редуктор гірше підігріватиметься, а значить, і переходити на газ двигун буде пізніше. В морози через низький рівень рідини автоматика взагалі не перемикатиметься на газ. Нарешті, нестача антифризу провокує повітряні пробки в системі охолодження, а вони є причиною проблем і з перемиканням на газ, і з охолодженням мотора, і з опаленням салону.
- Не можна заправляти балон буквально "до повного". Власне, це заборонено і влітку, але в холоди тим більше. При заправці в балоні треба залишати так звану парову подушку – близько 10–15 % вільного об'єму. Якщо цього не зробити, при заїзді машини з повним на 100% балоном з морозу до теплого гаража, може спрацювати клапан аварійного скидання тиску. Тобто мультиклапан випустить під машину струмінь газу з неприємним запахом. І добре якщо поряд не топитиметься піч чи інший пристрій з відкритим вогнем.
- Завітавши "на газову" СТО, замовте перевірку температуру перемикання паливної системи з бензину на газ. Взимку бажано мати момент перемикання при більш високій температурі – щоб холодний рідкий газ встигав повністю випаровуватись у редукторі.
- Заправляйтесь тільки на перевірених АЗС. В холоди вище ризик засмічення газової системи газовим конденсатом – так називають маслянисті фракції, які містяться у погано очищеному газі. Фільтр парової фракції напередодні зими має бути свіжим і якісним. Нюанс у тому, що недорогі паперові фільтруючі елементи затримують не всі маслянисті фракції.
Наголосимо, що краще використовувати фільтр з фільтруючим елементом не з паперу, з поліестеру чи булпрену (губчаста речовина, спінений полімер). Так, подібні елементи дорогі, але вони надійно затримують усі забруднення, у тому числі й той самий конденсат.
Якщо коротко
Оскільки суть використання газового пального – у прагненні зекономити на заправці машини, варто залишатись вірним цій ідеї до кінця. Тому слід дотримуватися в експлуатації всіх згаданих вище нюансів. Це допоможе більше заощаджувати на паливі і насолоджуватися бездоганною роботою мотора. Тим більше, що взимку апетит машини на газі об’єктивно зростає. Справа у тому, що у зимовому автомобільному пропан-бутані частка пропану збільшена з 50% до 80% – а в нього значно менша теплотворна спроможність, ніж у бутану, тому двигуну потрібно більше даної суміші.
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