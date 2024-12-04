ГБО на сімейний автомобіль: коли в цьому є сенс

Переведення автомобіля на газове пальне – насправді питання більш масштабне, ніж може здаватись на перший погляд. І самими лише фінансовими розрахунками справа тут не обмежується. На що ще звертати уваги при прийнятті рішення щодо встановлення ГБО?

Про те, що треба врахувати при переведенні автомобіля на газове пальне, читайте в матеріалі РБК-Україна .

З фінансовим боком питання як раз все просто: можна сісти і порахувати свої витрати на бензин і на газ LPG, приводячи їх до свого типового місячного пробігу. Ще простіше буде спрогнозувати рентабельність і швидкість окупності, якщо звернутись до онлайн-калькулятора на одному з сайтів компаній, що спеціалізуються на встановленні і сервісі ГБО.

Але газифікація сімейного автомобіля має також кілька моментів, які не піддаються обрахунку на жодному калькуляторі.

Які плюси має ГБО

Економія на пальному. Співвідношення між цінами на газ та бензин коливається в залежності від сезону. Проте в середньому в усьому світі газ LPG коштує порядку 50 – 60 % від ціни бензину А-95. Навіть при тому, що типовий двигун споживає газу на 10–15 % більше, ніж бензину, економія виходить відчутна. Між тим, в Україні пропорція цін газ/бензин часом падає майже до 40%.

Більший пробіг без дозаправки. В мирний час для українських умов ця перевага не мала значення, бо ми маємо розгалужену мережу газових заправок. Але на випадок перебоїв з постачанням пального більша далекобійність машини тепер має значення.

Альтернативне пальне. ГБО великою мірою є дублюючою паливною системою – і при відмові певних бензинових компонентів машина може продовжити рух на газі. Ну і крім того в складних економічних умовах газ може стати запасним пальним – наприклад, якщо бензину на найближчій АЗС не виявиться.

Які мінуси у машини з ГБО

Чимала ціна переобладнання. Переобладнати машину на газ справді недешево – порядку $500 – 800 для найвідомішої системи IV покоління. І тут важливо не вдатися до економії за рахунок якості компонентів: дешева система важко піддається налаштуванню, і в принципі не може працювати адекватно.

Зменшення корисного об’єму багажника. Громіздкий балон або сам займає місце в багажнику, або переселяє до нього запаску, чиє місце у підпіллі займає сам. Принципово цієї проблеми не позбутись, хоча можна її пом’якшити, придбавши замість повноцінної запаски тоненьку докатку.

Неможливість користуватись підземними паркінгами. Автомобілям з встановленим ГБО не можна заїжджати у підземні приміщення, і особливо строго за цим слідкують у Європі. Причина у загрозі накопичення газу під будівлями у випадку його протічки з балону машини.

Потреба у сервісі для ГБО. Як і більшість систем машини, газові компоненти час від часу потребуватимуть уваги. Але здебільшого йдеться про заміну двох фільтрів газу, які треба буде заміняти під час планового ТО. Ну а після великого пробігу, скажімо, через 50 – 60 тисяч кілометрів, може знадобитись ревізія газового редуктора та шлангів, що подають від двигуна підігрітий антифриз.

Якщо коротко

Визначаючись з оснащенням машини ГБО, треба взяти до уваги специфіку регіону і країни, де машина експлуатується. Адже в умовах політичної та економічної нестабільності ваші сьогоднішні розрахунки можуть стати хибними вже завтра. Можливо, дане авто залишиться у вашій власності на більший строк, ніж планувалося.

Можливо, ви поміняєте вид діяльності і ваші щоденні пробіги кратно збільшаться. Можливо, через рік у вас не буде змоги заправлятись суто бензином – і тим більше, не буде можливості встановити ГБО. Між тим, наявність в машині цього недешевого обладнання підвищує її ціну на випадок перепродажу. Коротше кажучи, відразу з кількох причин ГБО можна розглядати як свого роду інвестицію на майбутнє.